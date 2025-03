Reggina: l’impressionante girone di ritorno ma anche quei maledetti 45 minuti

Sette partite alla conclusione e un inseguimento che continua, quello della Reggina nei confronti del Siracusa. In attesa che venga ufficializzato il ritiro dal campionato dell’Akragas, che potenzialmente e solo in caso di vittorie continue, potrebbe accorciare le distanze dalla capolista, andando a guardare i numeri della squadra amaranto, ci si accorge quanto sia stato significativo lo sforzo prodotto da Barillà e compagni in questa stagione, seppur non ancora sufficiente per garantirsi la promozione.

Leggi anche

Di sicuro l’arrivo di mister Trocini ha segnato un momento di svolta, nonostante Pergolizzi abbia lasciato la squadra a due punti dalla vetta, ma con situazioni non paragonabili. 12 vittorie nelle 16 partite in cui è stato in panchina e un girone di ritorno che ha visto gli amaranto vincere 9 volte, 1 il pareggio contro la Scafatese con quel rigore fallito dal capitano Barillà che ancora provoca dolore e una sola sconfitta, purtroppo ad oggi assai determinante.

In quella gara al Granillo con il Siracusa splendidamente giocata nel primo tempo insieme a quei maledetti secondi quarantacinque minuti in cui ci si è smarriti, facendosi ribaltare. Oggi, anche un pareggio, avrebbe spianato la strada verso la promozione. Dopo la sosta si torna in campo ma come dicono i calciatori, basta guardare al passato, si punti a vincere sempre, a partire dalla trasferta di Sambiase e poi si tireranno le somme.