Sambiase-Reggina: 852 biglietti in più. Dove e come acquistarli

Sarà uno stadio quasi tutto colorato di amaranto quello del D’Ippolito che domenica 23 marzo ospiterà la sfida tra il Sambiase e la Reggina. Di fronte le due compagini calabresi che lottano per obiettivi diversi, anche se ad un certo punto della stagione i lametini hanno dato l’impressione di poter comptere anche per la prima posizione. Saranno tantissimi i tifosi amaranto al seguito e dopo aver esaurito in meno di 24 ore i 640 biglietti messi a disposizione hanno fatto richiesta e ottenuto un allrgamento in altro settore con una aggiunta di 852 tagliandi.

Leggi anche

Il comunicato

“L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver dato seguito alla richiesta della società Reggina 1914 (considerato che i biglietti messi a disposizione degli ospiti sono andati sold out in meno di ventiquattro ore) e pertanto per la gara prevista domenica 23 marzo, sarà aperto ai tifosi ospiti il settore distinti e saranno messi a disposizione altri 852 biglietti al costo di 12,00 euro più diritti di prevendita.

Ricordiamo che è possibile acquistare i ticket di ingresso on line (www.etes.it), o presso i punti vendita autorizzati: