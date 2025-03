Pergolizzi torna sui motivi che l’hanno costretto a lasciare la Reggina

L’intervista rilasciata ai colleghi di TuttoC è prevalentemente incentrata sul momento complicato dell’Ascoli, città dove mister Pergolizzi vive e dove ha disputato campionati importanti di A e B, ma c’è spazio anche per Reggio Calabria e la Reggina: “Ascoli nel cuore? Assolutamente sì. Dopo Reggio Calabria e Napoli, ho lanciato la mia carriera proprio ad Ascoli, dove ho fatto campionato importanti di A e B. Vivo qui da 35 anni, è normale che il mio cuore sia bianconero. Vedo le cose in maniera diversa, fa parte della mia persona e della mia famiglia“.

“Ravenna, con Bologna, Padova, Brescia, Olbia, è una di quelle piazze dove ho vissuto momenti bellissimi. C’è stata purtroppo l’annata del fallimento, ma città come queste, così come Palermo, dove sono nato, mi hanno sempre bene accolto. Dispiace per esempio aver lasciato Reggio Calabria per motivi di famiglia ora fortunatamente risolti. Tornando al Ravenna, mi è rimasta nel cuore e spero possa giocarsi questo campionato con il Forlì, entrambe stanno facendo un gran torneo”.

Anche a Reggio si tifa Ravenna per la promozione diretta visto che, in caso di ripescaggio, al momento nella classifica generale i giallorossi sono più avanti della Reggina ricordando, comunque, che i play off bisogna vincerli.