Serie D: Forlì-Ravenna, il big match verrà seguito anche dai tifosi della Reggina

C’è grandissima attesa per il big match che si giocherà domenica 23 marzo alla ripresa del campionato tra le due squadre attualmente collocate nella parte più alta della classifica Forlì e Ravenna. I biancorossi con 66 punti e i giallorossi con 64, questi ultimi reduci dalla vittoria della Coppa Italia, con una società forte economicamente e con grandi ambizioni.

Dopo poche ore dall’apertura dei biglietti per il settore ospiti, i tifosi del Ravenna hanno fanno sold-out, ricordando che erano quasi 1000 i tifosi presenti a Teramo nella finale di Coppa Italia contro il Guidonia.

La comunicazione della società

“Ravenna FC informa che i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la partita Forlì-Ravenna, in programma domenica 23 marzo, sono ufficialmente esauriti. La straordinaria risposta del nostro pubblico ha confermato, ancora una volta, il grande entusiasmo che accompagna la squadra.

Vista la straordinaria risposta e l’entusiasmo dimostrato dai nostri tifosi, la società ha fatto il possibile per ottenere un numero maggiore di biglietti da destinare ai sostenitori, ma, purtroppo, le disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non hanno consentito di ampliare la disponibilità”.

La gara verrà seguita con particolare attenzione anche dai tifosi amaranto che sperano in un successo del Ravenna, per poi puntare alla promozione diretta, compagine attualmente in testa alla graduatoria, ovviamente ancora provvisoria, dei ripescaggi come punteggio, .