Reggina-Reggiana: tutti i numeri e le statistiche delle due squadre

Vince ancora la Reggina e lo fa in maniera netta. Il 3-0 sul Vicenza di domenica scorsa non ammette repliche e rilancia gli amaranto adesso molto vicini ai playoff e salvezza ormai in tasca. Ora bisogna bissare questi risultati ed il calendario mette sulla strada di Bianchi e compagni una Reggiana a caccia di punti salvezza. Due ex tra i gigliati, Andrea Costa e Niko Kirwan. All’andata Bellomo regalò i tre punti che valsero la prima vittoria dell’era Baroni.

Il cammino delle due squadre

Reggiana che si trova a dover lottare per evitare la retrocessione diretta difatti è terz’ultima a 31 punti, ottenuti grazie a 8 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte (solo l’Entella ha perso di più, 19 volte). La Reggina, strizza sempre di più l’occhio ai playoff, difatti ha staccato definitivamente la zona retrocessione diretta (+13 proprio dalla Reggiana), e ha dato una spallata alla zona playout (+10 sull’Ascoli). Le 11 vittorie, 11 pareggi ed 11 sconfitte hanno regalato 44 punti e la 10° posizione, adesso la zona playoff è distante solo 3 punti (Cittadella a 47).

Nelle ultime 5 giornate è andata meglio la Reggina, ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Sono 3 i risultati utili consecutivi nelle ultime 3 giornate. La Reggiana, invece, nelle ultime 5 gare ha registrato 3 pareggi e 2 sconfitte. Nel girone di ritorno gli emiliani hanno vinto solo 1 partita in trasferta, contro il Cittadella.

Palleggio, attacchi e tiri

In fase di palleggio la Reggiana tenta 388.2 passaggi a partita, la Reggina 389. La Reggina ha una percentuale di accuratezza pari all’79.9% contro l’82.1% della Reggiana. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.2%. La Reggiana è la 7° squadra peggiore nel possesso palla, con una media del 49.3%. Dalle Mura e Loiacono sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 49.7 per il giovane scuola Fiorentina e 43.6 per il capitano. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 89% e Loiacono dell’88.2%.

La Reggina tenta 28.3 attacchi manovrati, concludendone il 20.7%, la Reggiana prova a sviluppare 22.9 azioni manovrate, concludendone il 21.6%. 2.2 contropiede con 0.8 conclusioni per la Reggina, 2.1 contropiede con 0.8 conclusioni per i granata. La Reggina perde 111,8 palloni a partita, la Reggiana 106. Mediamente gli amaranto recuperano 81.7 palloni a partita, la Reggiana ne recupera 75.5 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.7 volte a partita (8° nella classifica della Serie B), con il 35.8% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34%), la Reggiana tenta il cross 13.3 volte (penultimo posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 37.5% (+3.5 sulla media generale). Bellomo, nella Reggina, è il giocatore che tenta di più il cross provandoci 4.7 volte a partita, seguito da Di Chiara con 4.5 cross tentati. Il più preciso nei cross è Del Prato con il 73.9% di accuratezza.

La Reggina è 15° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.3 a partita, mentre la Reggiana si attesta in penultima posizione con 9.5 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 39.1% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.3%, così come la Reggiana, che registra il 35.8% di tiri nello specchio della porta. Sono Edera ed Okwonkwo i calciatori amaranto che tentano di più il tiro, 2.6 volte a partita ciascuno. Rivas con il 66.6% dei tiri finiti nello specchio della porta, è il più pericoloso, seguito da Situm con il 50%. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2, la Reggiana su 2 rigori a favore, ne ha realizzati 2. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Gli attacchi, le difese, presenze e marcatori

La Reggina, 9° peggior attacco e 8° miglior difesa, grazie al 3-0 contro il Vicenza porta la differenza reti da -3 a +0. Sono 35 i gol realizzati (1.09 a partita) e 35 quelli subiti (1.09 a partita), mentre la Reggiana, 4° peggior attacco della Serie B e 3° peggior difesa del torneo, registra un -20 nella differenza reti con 27 reti realizzate (0.8 a partita) e 47 subite (1.4 a partita). La Reggina è andata in gol con 13 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nella Reggiana sono stati 14 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete, scala posizioni Denis, giunto a 4 centri in stagione. Nella Reggiana, Mazzocchi è il calciatore che ha segnato di più, 7 reti. Lo segue Varone con 4 reti.

Nelle file della Reggina, Bianchi con 32 e Crisetig con 30, sono i calciatori con più presenze, mentre nella Reggiana è Raddrezza, con 31 presenze, il più presente. Dietro di lui Varone, 30 volte in campo. Crisetig con 2574 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Cionek con 2311 minuti. Raddrezza è il calciatore con il minutaggio più alto nella Reggiana, 2495 minuti per lui, seguito da Varone con 2248 minuti.

Reggina 18 falli a partita con 2.8 ammonizioni, Reggiana 15.2 falli e 2.5 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (rispettivamente 9 e 8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Varone (9 cartellini gialli) e Ajeti (8 volte ammonito) per la Reggiana.