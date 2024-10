Reggina: nel pomeriggio il test con la Reggiomediterranea. Ci sarà Ricci?

E’ fissato nel pomeriggio di oggi presso il centro sportivo S. Agata un allenamento congiunto tra la Reggina e la Reggiomediterranea, compagine militante nel campionato di Eccellenza.

Si scenderà in campo alle 17,30 e per mister Aglietti, seppur contro un avversario di categoria parecchio inferiore, potranno esserci ulteriori verifiche rispetto alla condizione atletica raggiunta dalla squadra e all’assimilazione dei concetti trasmessi in tutti questi giorni. In attesa che l’organico venga ulteriormente rinforzato, così come ha dichiarato lo stesso allenatore, si vedranno all’opera tutti coloro che attualmente sono a disposizione. Da capire se parteciperà alla gara Federico Ricci, il quale in questi giorni ha effettuato un allenamento differenziato. Ingresso consentito solo ai giornalisti, per i noti motivi legati alle normative anti covid.