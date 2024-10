Reggina: il giorno di Reginaldo e Rivas. I due “fratelli” ancora insieme?

Talento, qualità e tecnica in campo, amici, molto amici, fuori dal rettangolo di gioco, tanto da condividere nel periodo del lockdown l’appartamento. Reginaldo Ferreira da Silva e Rigoberto Rivas sono accomunati da tante cose, oltre a compiere nella stessa giornata il compleanno, appunto oggi. Per il brasiliano qualche anno in più ed una lunga carriera calcistica soprattutto in Italia, classe 83, diventato subito un idolo dei tifosi amaranto. E non solo per le qualità che possiede, quanto per comportamenti, attaccamento e manifestazioni di affetto continue verso la città di Reggio ed i suoi sostenitori.

Rivas è molto più giovane, classe 98, di proprietà dell’Inter, ma per volontà soprattutto dello stesso calciatore in prestito alla Reggina anche per il prossimo campionato.

Per il giovane honduregno, Reginaldo è un fratello maggiore, sempre a sostegno sia nel periodo di ambientamento, ma anche nei rari momenti di difficoltà. Saranno ancora insieme in amaranto? La risposta non è scontata, perchè mentre per Rivas vi è la certezza di rivederlo sotto le direttive di mister Toscano, la permanenza del brasiliano è probabile ma non scontata.

Gli auguri di buon compleanno ad entrambi, anche dalla redazione di citynow sport.