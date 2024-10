Reggina, regolarmente presentata la domanda d’iscrizione

di Matteo Occhiuto – La Reggina s’è ufficialmente iscritta al campionato di Serie C 2018/2019. Nulla di nuovo, sostanzialmente, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il sodalizio di via Petrara, infatti, ha presentato in data odierna la domanda d’iscrizione nella sede della Lega Pro a Firenze.

Ok anche le altre calabresi, con Rende, Catanzaro e Vibonese puntuali nella consegna della documentazione. Adesso, comunque, la palla passerà alla Co.Vi.So.C. che dovrà prendere in esame le situazioni di ogni club, prima di ammetterlo definitivamente alla prossima stagione sportiva.

