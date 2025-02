Reggina: Renelus, notizie confortanti e la sua promessa

Un’altra buona prestazione per l’esterno Renelus sul campo dell’Acireale, poi l’uscita forzata per un infortunio che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per domenica contro il Siracusa, anzi è lo stesso calciatore dalle colonne di Gazzetta del Sud che dichiara di potercela fare: “Sto contando le ore, dobbiamo vincere per agganciare la vetta anche se in condominio con il Siracusa che rimane avversario tosto. Siamo forti e con l’aiuto del pubblico ci toglieremo tante soddisfazioni. La Curva Sud è fantastica e ci segue numerosa anche in trasferta.

Ho avuto un leggero contrattempo che mi ha costretto a uscire, penso di farcela non sembra nulla di grave. Mi dispiacerebbe non esserci in una gara così importante per la nostra stagione. Sono prontissimo, sono sicuro di segnare, dedicherò il gol alla mia famiglia e agli amici che mi hanno sostenuto.

L’anno scorso abbiamo raggiunto i play off, adesso vogliamo vincere, andare direttamente in serie C. Stiamo facendo un percorso netto grazie anche alla bravura del nostro allenatore. Con lui ho un rapporto eccezionale e mi trovo benissimo, vengo utilizzato spesso, con il mister precedente ho visto poco il campo”.