Reggina, Renelus: i rimpianti, l’obiettivo, la voglia di… amaranto

"Vinceremo per il nostro capitano Barillà. Quando parto in velocità..."

Altri passaggi interessanti dell’intervista rilasciata da Renelus ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Si non nego che qualche rimpianto c’è come i pareggi contro Akragas e Pompei e il pareggio di Scafati che brucia ancora. Guardiamo comunque avanti perchè la strada è lunga. In questo gruppo ho legato un pò con tutti, in maniera particolare con Provazza e Adejo.

Barillà? Spiace per Nino, si meritava una vetrina del genere. Domenica ha sfoderato una prestazione sontuosa firmando una doppietta, è il nostro valore aggiunto, conquisteremo l’intera posta in palio anche per lui. Il mio futuro lo immagino a Reggio e in un campionato professionistico. La serie D non è consona al blasone della società, ci sono dirigenti professionali che non ci fanno mancare nulla.

Punto a rinnovare il contratto con la Reggina, qui ho trovato uno spogliatoio fantastico, siamo un gruppo unito. Le mie caratteristiche si sposano con il nostro gioco, posso svariare su tutto il fronte offensivo, quando parto in velocità difficilmente mi prendono”.