Reggina-Siracusa: i nuovi prezzi dei biglietti. ‘Vogliamo che lo stadio sia una bolgia amaranto’

AS Reggina 1914 è lieta di annunciare un’ulteriore iniziativa per incentivare la presenza dei tifosi allo Stadio Oreste Granillo in occasione della sfida contro il Siracusa. Vogliamo che lo stadio sia una vera bolgia amaranto e che il calore del nostro pubblico sia il dodicesimo uomo in campo!

PREZZI

CURVA SUD € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 18 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 27 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 36 + diritti di prevendita Vivaticket

A partire dalle ore 10 di mercoledi 5 gennaio, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Siracusa. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo o Store Ufficiale sul corso Garibaldi al n. 505, da BCENTERS via Sbarre Centrali, 260 e online sul portale Vivaticket.

ORARI STORE

da mercoledì 5 a sabato 7 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Domenica 9 febbraio dalle ore 11 alle ore 14

SETTORE OSPITI

Sono 600 i tagliandi disponibili acquistabili presso la Tabaccheria “La Pira” e “Ortigia Viaggi” al costo di € 8,50 + diritti di prevendita. Chiusura prevendita alle ore 19 di sabato 8 febbraio. Al momento dell’ingresso allo Stadio “Oreste Granillo” è obbligatorio esibire documento d’identità.