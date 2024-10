Reggina: resoconto, ringraziamenti e considerazioni di mister Maurizi

La felicità per l’obiettivo raggiunto ed una serie di considerazioni affidate al proprio profilo facebook dal tecnico Agenore Maurizi:

“Non ho mai avuto dubbi sul raggiungimento del nostro obiettivo, anche se avere delle volte paura fa parte del genere umano ed è funzionale, perché attiva di più il sistema nervoso centrale. Avevamo prefissati degli obiettivi ad inizio stagione e li abbiamo centrati, tutti. Ringrazio la società tutta ed in particolare la famiglia Praticò per avermi dato la possibilità di allenare una piazza competente e passionale come Reggio anche se legata ad un passato fatto di serie A e B: comprendo, purtroppo, che è difficile accettare la dura legge della C. Questa squadra ha dimostrato grande solidità e temperamento soprattutto da gennaio in poi, riuscendo a centrare obiettivi multipli insieme: fare risultato, darsi un organizzazione in campo e fuori e far entrare in condizione elementi che erano mesi che non giocavano. È stata dura ed affascinante. Abbiamo valorizzato giovani di proprietà e non, abbiamo dato dimostrazione come si possa fare calcio con tanti giovani in campo, con tanti esordienti in categoria. Adesso ci aspettano, dopo i festeggiamenti, due partite per finire il campionato e vorrei che i miei le facessero senza assilli ma con molta cattiveria sportiva. Un saluto ai calciatori Castiglia e Garufi che purtroppo sotto la mia gestione hanno patito due grandi infortuni: auguro loro una pronta guarigione. Grazie a tutta la società, al ds Basile, allo staff tecnico, a tutti i calciatori, a tutte le figure dirigenziali, allo staff medico, ai magazzinieri e giardinieri. Grazie anche a tutte le persone che ci sono state vicine e sono veramente tante, credetemi. Io ho messo tutto me stesso per raggiungere questo traguardo che da oggi è ufficiale. Con pregi e difetti, con intuizioni ed errori, nelle vittorie e nelle sconfitte ma una cosa posso dirla a testa alta con tutto il cuore: #forzareggina”