“Reggina…in rete”: la nuova trasmissione LIVE su RNP e CapTV!

Reggina in…Rete: in diretta su RNP e CapTV, conduce Michele Favano. Una produzione Immedia Live con la collaborazione di ReggioNelPallone

E’ tornata la Reggina, sono tornati calcio professionistico ed entusiasmo a Reggio Calabria. Una grande novità attende gli appassionati amaranto: da lunedì prossimo al via una nuova trasmissione completamente dedicata alla squadra dello Stretto e alla sua avventura nella Lega Pro 2016/2017.

REGGINA IN RETE: tre parole che racchiudono l’emozione del gol amaranto e che simboleggiano il nuovo mezzo di comunicazione, il web, attraverso il quale vivere insieme il percorso del più prestigioso simbolo sportivo della Provincia di Reggio Calabria.

Alla conduzione un’istituzione del giornalismo televisivo reggino qual è Michele Favano. Ospiti settimanali giornalisti e addetti ai lavori, grandi ex della Reggina ed i protagonisti del presente amaranto: dirigenti e calciatori. In studio, Terry Malara alla postazione social perché la parola d’ordine di REGGINA IN RETE sarà “partecipazione”.

Si parte subito forte, lunedì 5 settembre alle 14:30, per approfondire tutti i temi emersi dal derby e molto altro. Ospiti della prima puntata di REGGINA IN RETE il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente della Reggina Mimmo Praticò, il Direttore Editoriale di RNP Gianpiero Versace ed il collega de “Il Dispaccio” e di “Sportube” Paolo Ficara.

Interazione costante con gli appassionati amaranto, veri protagonisti della trasmissione. Una vera tribuna del lunedì per aprire il dibattito, dare voce alla tifoseria ed approfondire i temi caldi dell’universo Reggina: sarà possibile partecipare con messaggi whatsapp, oltre che attraverso la pagina FB di ReggioNelPallone.it e Immedia Live.

Rubriche dedicate, collegamenti esterni e servizi prodotti da ReggioNelPallone.it e Immedia Live.

Una trasmissione moderna, diretta streaming su RNP e su CAPTV.IT ogni lunedì a partire dalle 14:30.

REGGINA IN RETE STA PER PARTIRE… VIVIAMO INSIEME IL CAMPIONATO DELLA REGGINA!