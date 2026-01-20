Reggina: i retroscena raccontati da Torrisi in quei primi giorni da tecnico amaranto

Mister Torrisi ai microfoni di Gs Channel, racconta alcuni retroscena dei primi suoi giorni alla Reggina: “I primi tempi quando con il Dt Bonanno facevamo qualche telefonata alla ricerca di calciatori utili a rinforzare l’organico, le risposte erano tutte negative. Nessuno credeva nel progetto Reggina. E adesso a distanza di tre mesi voglio dire anche una cosa che ho vissuto.

Non so chi avesse messo quelle voci in giro, ma si parlava di una società allo sbando, di una società poco solida, tutto falso e in quel momento preciso io invece ribadivo l’esatto contrario nel corso delle interviste. Vi posso dire che in quel periodo quelle voci hanno fatto veramente male, a tutti. Il patron Ballarino dal canto suo mi aveva dato invece garanzie, trasmesso forza e serietà. Non è stato un periodo facile. Fermo restando, e non voglio che diventi uno slogan perchè è la verità, che ancora non si è fatto nulla, perchè la classifica che conta è quella di maggio.