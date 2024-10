Reggina-Rieti, la voce dei tifosi amaranto: “Decisivi gli ingressi di Salandria e Marino”

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. C’è molta felicità per i tre punti, ottenuti al 97° minuto con il goal di Giuseppe Ungaro con la consapevolezza di aver disputato un pessimo primo tempo.

A microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Antonello Placanica (direttore Forza Reggina): “Partita davvero strana ad iniziare dal rigore assegnato al Rieti, fino al 70° la Reggina ha fatto tutto il contrario ciò che si dovrebbe fare durante una partita di calcio, negli ultimi venti minuti è stata strepitosa, veramente difficile dare un giudizio complessivo”.

Ugo La Camera (Giornalista): “Abbiamo visto negli ultimi venti minuti tutto ciò che non abbiamo visto nei primi settanta, risultato fondamentale ed importantissimo”.

Maurizio Insardà (LaC): “Dal mio punto di vista gli innesti di Salandria e Marino hanno totalmente cambiato la partita, il calcio è imprevedibile, bisogna lottare fino alla fine, gli innesti di questi due giocatori che non devono partire dalla panchina, hanno dimostrato di saperci fare e la loro concretezza è stata fondamentale per un risultato inaspettato fino alla fine”.

Roberto Foti (Tutto C): “Il più contento oggi è Taibi, tra tutti quelli che tifano Reggina, probabilmente all’intervallo il suo richiamo è servito tanto, ribaltare il 2 a 0 è stato magnifico”.

Giovanni Latella (Consigliere delegato allo Sport – Comune Reggio Calabria): “Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, avremmo potuto chiuderla anche sotto di cinque reti, con l’ingresso di Salandria e Marino abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica. La rosa della Reggina è lunga, i ragazzi ci sono, con l’innesto di una punta centrale ed affrontando con determinazione le partite come gli ultimi minuti potremo puntare all’alta classifica”.

Giorgia Rieto (Onlinemagazine): “Il voto in pagella dei primi 45 minuti attribuibile ai giocatori è sotto il 4, una partita a due facce. E’ molto che non ci toglievamo una soddisfazione così grande a Reggio Calabria. Cevoli è abituato a cambiare formazione, dovrà tenere in considerazione per scelte future la valenza della squadra schierata nel secondo tempo”.