Reggina, riflessioni su campagna abbonamenti? I dati di Cosenza, Crotone e Catanzaro

“La Reggina ha 1500 tifosi su una popolazione di 180mila abitanti”. Parlava così, nella conferenza stampa di due giorni fa, il presidente del sodalizio amaranto Mimmo Praticò. La riduzione delle tessere, circa 1500, il cui numero è sceso del 30%, non è sembrata ben digerita dal massimo dirigente del club di via Petrara che, probabilmente, si aspettava numeri leggermente diversi. Ma, andando a guardare oltre il proprio orticello, si scopre che in Calabria la situazione è simile a quella vissuta in riva allo Stretto.

Analizzando nel 4 squadre calabresi più blasonate, ovvero Reggina, Catanzaro, Crotone e Cosenza, si riscontra una media abbastanza equilibrata. Sono poco meno di 3mila le tessere staccate dal sodalizio di Vrenna, reduce dalla prima retrocessione dalla A alla B, ma le cui velleità di risalita hanno convinto i tifosi. Contro il Foggia, nella prima casalinga allo Scida, erano presenti 5700 spettatori.

Male, invece, a Cosenza. Nonostante la promozione in B attesa da quindici anni, il sodalizio bruzio non è riuscito a sfondare il tetto dei 2000 abbonati, attestandosi su un valore comunque di poco inferiore. Quella silana, comunque, è piazza nota per abitudine ad acquistare i biglietti di partita in partita, dando poca soddisfazione in campagna abbonamenti.

A Catanzaro, invece, sono circa 2mila i tifosi che hanno acquistato il tagliando annuale: la fiducia nel progetto di Noto e nelle ambizioni giallorosse – certificate dalle operazioni sul mercato concluse in estate – ha prodotto un dato sicuramente interessante.