Reggina, per il rinnovo di Laezza, una sola condizione

Poche trattative concluse, tantissime quelle avviate. Vale per tutti e non solo per la Reggina. Il DS Taibi incontrerà oggi il procuratore di Giuliano Laezza, ma non è detto che la questione verrà risolta in giornata.

La prima disponibilità di colui che è stato nella parte conclusiva della stagione il capitano della squadra, si è trasformata in attesa ed è anche facile trovare una risposta a questo tentennamento. Sul buon centrale si sono concentrate le attenzioni di diverse società, tra le quali anche il Cosenza, fresco di promozione in serie B.

Per la Reggina, comunque, la questione è semplice e si ragionerà come lo si è fatto anche per altri vedi Gianola. Chi indosserà la maglia amaranto per la prossima stagione, dovrà farlo pienamente convinto di dare tutto per la causa, senza se e senza ma, faticare, sacrificarsi, spendersi per soddisfare le esigenze di un tecnico che cerca solo questi profili.

Giuliano Laezza questo lo sa bene e qualsiasi dubbio che potrà percepire Taibi si trasformerà in una chiusura della trattativa e quindi con obiettivi che saranno orientati su altri profili.