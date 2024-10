Reggina: quando si ripartirà sarà senza mister Toscano in panchina

Stop dei campionati sancito anche dal Consiglio Federale svoltosi nel pomeriggio di oggi. Ci si fermerà fino al 3 di aprile, con la speranza che il piano emergenziale messo in atto dal Governo possa portare a dei benefici. Con norme che giorno dopo giorno diventano sempre più stingenti, si spera di arginare un virus che adesso fa davvero paura a tutti. La Reggina nell’ordine delle quattro partite sospese, nel momento in cui ripartirà, dovrà affrontare l’Avellino di Eziolino Capuano.

Questa volta mister Toscano, da ex, non potrà seguire la gara dalla panchina perchè il Giudice Sportivo, dopo l’espulsione subita a Potenza contro il Picerno, gli ha comminato la squalifica per un turno.

