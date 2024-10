Reggina, il ritorno alla vittoria con tre giocatori nella Top 11 di serie C

Un lungo digiuno per gli amaranto, due soli punti nelle otto partite in cui la crisi è stata davvero profonda, poi la rinascita probabilmente nella giornata e nella partita più importante. Vincere un derby, seppur non il più sentito, è sempre una grande emozione che si unisce alla soddisfazione di averlo fatto in terra catanzarese dopo 28 anni. Tre punti di platino che consentono alla Reggina di arrivare alla sosta con la mente più serena e senza quegli affanni che avrebbero potuto creare scarsa lucidità anche nelle scelte che dovranno arrivare dal calciomercato.

Ed oltre al ritorno ai tre punti, si registra anche il ritorno nella top undici della serie C di qualche giocatore reggino. Ecco quindi l’estremo difensore Cucchietti, tante volte presente nella prima parte di stagione, insieme a lui il centrale Laezza e l’attaccante Andrea Bianchimano, ancora decisivo. Salito a quota sei reti il bomber amaranto, in dodici partite disputate.