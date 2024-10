Reggina, Romeo: ‘Il nostro settore giovanile, non ha nulla da invidiare a quelli importanti del sud Italia’

Se per quello che riguarda la prima squadra vi sono delle difficoltà soprattutto sul piano dei risultati, esattamente opposto è il percorso del settore giovanile della Reggina che, invece, un po’ in tutte le categorie a partire dalla Berretti fino ai più piccoli, sta ottenendo grandi soddisfazioni e vittorie. Sulla pagina facebook ufficiale della società amaranto, l’intervista al responsabile Carmelo Romeo:

“A prescindere dai risultati che comunque ci stanno dando ragione, il nostro compito è quello di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita.

Alla Reggina i giovani vengono selezionati su quattro parametri importanti: l’aspetto tecnico, fisico, emotivo e mentale, ma è indispensabile anche seguirli nel loro processo di crescita e quindi formarli come uomini e per questo motivo in settimana abbiamo iniziato gli incontri con i genitori di tutti i nostri ragazzi, perché è fondamentale che tutte le figure adulte coinvolte in questo percorso di formazione, mandino lo stesso messaggio.

C’è un processo di crescita continuo ed il mio impegno quotidiano è quello di fornire la migliore proposta di allenamento possibile.

La società, che è molto attenta al settore giovanile, ci ha chiesto nel tempo di riuscire a portare qualche ragazzo in prima squadra, ci sono elementi di prospettiva per ogni gruppo, siamo ottimisti.

Non è stato semplice riformulare il tutto, perché combaciante con un periodo difficile della vita societaria, non mi piace parlare di chi c’è stato prima, sono stato sempre concentrato sul far ripartire l’attività, partendo dalla ricostruzione dello staff tecnico. Con l’avvento della nuova proprietà e con l’entusiasmo che ha portato, abbiamo avviato questo percorso e non credo che il nostro settore giovanile abbia nulla da invidiare a quelli importanti soprattutto del sud Italia.

Stiamo pian piano riacquisendo il nostro ruolo di leadership nel settore giovanile soprattutto in Calabria”.