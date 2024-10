Calciomercato Reggina, l’idea Rosin piace: le dichiarazioni dell’ex numero uno amaranto

In attesa dell’annuncio che riguarda il nuovo allenatore della Reggina, con la scelta caduta su Rosario Pergolizzi, a scaldare i cuori dei tifosi amaranto è la possibilità che insieme a lui arrivi un altro ex amatissimo come Mauro Rosin. Cinque anni a difendere la porta della Reggina, una promozione in serie B e una sfiorata in A, oggi ricoprirebbe il ruolo di preparatore dei portieri. Interpellato da Gazzetta del Sud, il portierone ha dichiarato: “Sarebbe per me un grande onore poter lavorare al S. Agata. I colori amaranto fanno parte della mia vita e chissà che non ci possano essere sviluppi positivi. Rimango in fiduciosa attesa“.

