Reggina: Rossi su Menez, Guarna e Plizzari. Il rigore? Netto’

Ospite di Reggina Tv, il difensore della squadra amaranto Marco Rossi: “Il gruppo è buono come quello dello scorso anno. E’ rimasta una ossatura importante ed i nuovi si sono subito ambientati senza nessuna difficoltà. Stiamo cercando di ricreare l’alchimia della passata stagione che ha portato a risultati che tutti conoscete. Guarna? E’ stato ed è ancora un riferimento, un elemento di esperienza. Plizzari è giovane ma si comporta come un veterano per sicurezza e personalità. Due ottimi portieri, il campionato è lungo ed entrambi potranno far vedere le loro qualità.

Il nostro modo di giocare vuole una impostazione della manovra sempre. In B è leggermente più facile perchè quasi tutte ti aspettano e fino al momento stiamo avendo meno problemi, chiaramente insieme alla qualità di tutti i giocatori che abbiamo in organico che ci consentono di poter adoperare questo tipo di atteggiamento.

Il rigore contro il Pescara c’era sicuramente, ma anche se avessero segnato avremmo mantenuto lo stesso tipo di gioco, come è successo qualche volta anche nella passata stagione. Poteva cambiare il tema della partita, ma sono sicuro che l’avremmo spuntata comunque. In allenamento mi ritrovo tutti i nostri attaccanti contro e vi posso dire che sono tutti veramente molto bravi, ma con caratteristiche diverse.

Menez si è messo subito a disposizione, un pò come avevano fatto Denis e Reginaldo. In questa categoria c’entra poco. Se dovessi segnare un gol, il primo lo dedico ai miei figli. La maglia numero 13 è quella che ho sempre avuto, sin da bambino avevo Nesta come idolo”.