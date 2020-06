Reggina: interventi al S. Agata e fase organizzativa. Il presidente Gallo e l'Ad Scipioni ancora a Reggio

Attesa per il Consiglio Federale del prossimo lunedi

Non vedevano l'ora di tornare a Reggio Calabria. Il presidente Luca Gallo ed il nuovo Ad Federica Scipioni hanno dato il via alla nuova programmazione per la stagione che verrà. Dopo la presentazione del responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli e l'incontro con Taibi e mister Toscano, dalla parte tecnica adesso ci si concentra su quella organizzativa.

C'è da rimettere in moto tutto ciò che è rimasto fermo in questi due mesi di lockdown e continui sono gli spostamenti dalla sede centrale al S. Agata. Ed è proprio il centro sportivo uno dei punti maggiormente attenzionati dal massimo dirigente, una struttura che lo stesso non ha mai nascosto, vuole diventi un vero e proprio gioiello.

Ed hanno già preso il via oltre che i lavori di manutenzione anche quelli di abbellimento. Il presidente si fermerà in città ancora per qualche giorno e probabilmente ne farà ritorno dopo il Consiglio Federale di lunedi 8 giugno.