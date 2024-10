Reggina: oggi al S. Agata il primo test con il Taurianova Academy

La partitella in famiglia di qualche giorno addietro ha fornito delle indicazioni rispetto soprattutto a quelle che sono le idee del tecnico e cioè la predisposizione a far lavorare il proprio gruppo senza un modulo tattico già definito ma con la capacità di sapersi adattare alle situazioni di campo.

Vedremo se questo aspetto troverà conferme anche nel test del pomeriggio che si giocherà al centro sportivo S. Agata alle ore 17,30 contro il Taurianova Academy. Vedremo intanto se esiste una base di partenza che in questo momento viene ipotizzata con una difesa a tre, due esterni e tre centrocampisti puri, in avanti con la punta centrale e una seconda da scegliere tra quelle a disposizione. Sarà l’occasione anche per capire se nel frattempo Mungo e Renelus hanno recuperato dagli affaticamenti e Rosseti dal suo problema fisico. Improbabile venga gettato nella mischia l’ultimo arrivato Rajkovic, anche perchè la società non ha ancora ufficializzato il suo acquisto.