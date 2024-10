Reggina-S. Agata: Gallo ha incontrato Girella. Gli sviluppi

“Sarà mia premura parlare questo pomeriggio con il signor Girella e chiedere altre disponibilità di campi per soddisfare anche qualche squadra del settore giovanile”.

La promessa è del presidente Gallo, la dichiarazione di questa mattina, rispondendo ad una domanda posta da un giornalista durante la conferenza stampa.

E così è stato. Il massimo dirigente amaranto, che ha incontrato Cevoli e la squadra prima della consueta seduta di allenamento, ha fatto visita successivamente all’attuale gestore del centro sportivo S. Agata.

Una chiacchierata piacevole e di grande cordialità tra le parti, massima disponibilità e la ricerca di immediate soluzioni anche per qualche squadra del settore giovanile. In mezzo, però, ci sono una serie di impedimenti rappresentati da impegni stagionali presi con altre società del territorio e quel campo numero uno in condizioni precarie.

In questo momento non sarà facile ricavare degli spazi, nonostante il signor Girella abbia assicurato grande impegno per consentire almeno ad una delle compagini giovanili di poter tornare ad allenarsi presso il centro sportivo. Si ricorda che dalla Berretti fino all’ultima categoria della scuola calcio, la Reggina si allena dall’inizio di questa stagione nelle strutture di Parco Longhi Bovetto e Reggio Village, con il massimo del confort e la totale disponibilità del presidente Fortunato Martino.

