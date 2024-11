Reggina, parla Saladini: il presidente di Lega, il futuro di Inzaghi, l’attacco dei club

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato la parte dell’intervista rilasciata dal patron Saladini riguardo la cessione del club. Il numero uno del club amaranto al Corriere dello Sport ha anche parlato delle preoccupazioni del presidente di Lega Balata, del futuro di Inzaghi e l’attacco delle altre società:

“ Balata è una persona che stimo molto e comprendo il suo ruolo istituzionale, ma non ha motivo di preoccuparsi perchè la Reggina è un club solido, sano che vuole continuare ad essere un esempio per il mondo sportivo”.

“Noi abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria. Non ho motivo di ritenere che ci siano dei problemi. Poi che ci sia invece chi confida nelle disgrazie degli altri, ecco non è proprio il mio modo di pensare. Per evitare di creare turbative allo svolgimento dei play off, a beneficio di tutti i club, abbiamo accettato la penalizzazione e ce la siamo giocata sul campo. Questo è il mio modo di pensare ai valori dello sport per noi della Reggina: rispetto per tutti”.