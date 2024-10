Reggina, le prime parole di Saladini da presidente: “Reggio Calabria deve tornare grande”

La Reggina è salva e ha un nuovo presidente. Felice Saladini è il nuovo massimo dirigente del club amaranto, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio dal centro sportivo S.Agata. Saladini ha rilasciato le (poche) seguenti dichiarazioni, rimandando ad altra data per la conferenza stampa di presentazione.

“Abbiamo appena concluso il passaggio di proprietà e stiamo ultimando la documentazione per l’iscrizione al campionato. Non è stato semplice ma non potevo tirarmi indietro. Il patrimonio Reggina va tutelato, ho una idea di calcio che coinvolga persone oneste, leali, sportive.

Reggio Calabria deve tornare a calcare palcoscenici importanti ed è da qui che voglio ripartire. Dobbiamo lavorare insieme a tutto lo staff per avere un CDA importante. Garanzia di legalità e passione sportiva, servirà tutto questo. Ci vediamo nelle prossime ore per una conferenza stampa”.