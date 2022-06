Reggina: prove di riavvicinamento tra il club ed il ds Massimo Taibi

Si spera in serata di avere una risposta definitiva sulla vicenda

Dopo la rottura di lunedi sera tra la Reggina ed il Ds Taibi, le polemiche successive che si sono scatenate ed il comunicato della Curva Sud, la giornata di oggi sembrava quella della comunicazione ufficiale riguardo la definitiva separazione. La questione era rimasta in sospeso semplicemente perchè alla ricerca della formula migliore per dividere le strade, mentre nel pomeriggio di oggi lo scenario potrebbe aver subìto una brusca inversione. Nulla di certo e sempre in attesa di qualche comunicazione, pare che tra le parti ci sia stato un riavvicinamento e quindi limate quelle divergenze che avevano portato all'improvvisa rottura.