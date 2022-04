Reggina: 'Minacce e aggressioni non hanno mai fatto parte del nostro modus operandi'

In merito alla gara Reggina-Salernitana, valida per il campionato Under 17 e disputatasi al centro sportivo Sant'Agata, il club prende atto, con amarezza ed incredulità, delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Pasquale Cerrato, tecnico della compagine granata. Al di là dello splendido gemellaggio che da quasi 40 anni lega le città di Reggio Calabria e Salerno, termini come "minacce" ed "aggressioni" non fanno e non hanno mai fatto parte del modus operandi della Reggina 1914 e dei propri tesserati.

Il sig. Cerrato ha dunque descritto un clima mai esistito nella realtà dei fatti, ma frutto di sue interpretazioni strettamente personali e soggettive. E' nostro preciso dovere, pertanto, smentire categoricamente le dichiarazioni e le ricostruzioni pubblicate in data 3 aprile su alcune testate online.

L'unico episodio realmente accaduto, riguarda un acceso scambio di vedute tra il sig. Cerrato ed il signor Assumma, tecnico dell'Under 17 amaranto, al termine del primo tempo. Un diverbio durato pochi secondi, che mai ha dato la sensazione di poter sconfinare da quelle che sono le dinamiche dettate dalla trance agonistica dei protagonisti. A riprova di quanto appena sostenuto, a fine gara i due tecnici si sono stretti la mano, sotto gli occhi dei presenti, in un clima di assoluta serenità.