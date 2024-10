Reggina-Salernitana: la probabile formazione amaranto con diverse novità

Reggina e Salernitana ultime a scendere in campo per completare la prima giornata di ritorno

Non sarà semplice questa settimana prevedere quali potrebbero essere le mosse iniziali di mister Baroni. Il tecnico ha lasciato intendere che tre dei nuovi saranno della partita, ma non ha specificato in realtà se dall’inizio.

Ci sono comunque delle indicazioni, però, che portano a pensare ad inserimenti quasi obbligati come quello di Crimi in mezzo al campo per la squalifica di Crisetig, anche se le caratteristiche tra i due sono differenti. Ipotizziamo l’undici iniziale:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Folorunsh; Edera (Situm), Menez, Micovschi; Montalto. All. Baroni