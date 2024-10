Calciomercato Reggina: alla fine andrà via Farroni. Per lui c’è la serie C

Un'altra operazione in uscita si concretizzerà nelle prossime ore per la Reggina

Quattro portieri da gestire è sembrata da subito una situazione impossibile. Nessun dubbio sulla conferma di Plizzari al fianco di Nicolas, mentre si stava cercando la soluzione migliore per Guarna o Farroni.

Leggi anche

Farroni pronto a lasciare la Reggina

E mentre tutto lasciava immaginare ad un addio dell’esperto Guarna, una chiamata a sorpresa al Ds Taibi ha portato ad una trattativa lampo che con ogni probabilità porterà l’estremo difensore alla Juve Stabia. Una soluzione opportuna per il calciatore che in due anni con la Reggina ha collezionato solo 2 presenze. La conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ha scritto sul proprio sito: “Un nuovo portiere per la Juve Stabia. Accordo in dirittura d’arrivo per Alessandro Farroni, classe 1997, si stanno sistemando gli ultimi dettagli con la Reggina per il prestito“.