Reggina-Salernitana: non ci sarà la lista dei convocati amaranto

Qualche minuto dopo la conferenza di mister Baroni, la società attraverso l’ufficio stampa, ha fatto sapere che nella giornata di oggi non verrà diramata la lista dei convocati.

Ufficialmente non è stata data alcuna spiegazione, ma durante il confronto tra il tecnico Baroni ed i giornalisti, l’allenatore, toccando l’argomento infortuni, ha dichiarato che nella giornata di domani vi sarà una rifinitura al termine della quale si potrà valutare attentamente la posizione di tutti quei calciatori acciaccati e quindi eventualmente decidere se faranno parte del gruppo o meno. Sicuro non ci sarà Petrelli, uno degli ultimi arrivati, in recupero dopo la distorsione alla caviglia, oltre a quei calciatori fuori dai programmi tecnici e sul mercato. Dubbi su Delprato e Rivas.