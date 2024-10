Reggina: saluti ad un altro Over. resiste ancora Blondett

In questi giorni pronte nuove ufficializzazioni in entrata ed uscita

Sempre più vicini alla sesta ed alla settima cessione per quello che riguarda gli over. Uno dei giocatori che aveva inizialmente creato qualche disagio per un lungo temporeggiare che aveva innervosito il Ds Taibi, ha ceduto ed è pronto per accasarsi al Catania. Manuel Sarao ha salutato e ringraziato Reggio Calabria come ormai succede da tempo attraverso il proprio profilo social ed è pronto per una nuova avventura.

Il prossimo dovrebbe essere il centrocampista Alberto de Francesco, prima corteggiato e poi in piena trattativa con l’Avellino che ha offerto al calciatore un biennale. Si attende la risposta a breve.

Per due calciatori pronti ad uscire, altri due ne entreranno. Sono i centrocampisti Folorunsho e Faty.