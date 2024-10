Reggina, Sandomenico: “Noi pensiamo solo al campo. Doppietta per i tifosi”

Uomo del match. Sandomenico decisivo con la sua doppietta che ha steso la Vibonese: “Quello che succede all’esterno non ci interessa, fuori dal campo c’erano persone che valutavano la situazione. Siamo contenti per i risultati delle ultime settimane, questa vittoria vale doppio per quanto accaduto negli ultimi giorni. Siamo un gruppo straordinario, anche per come ci siamo sempre isolati e dedicati solo al campo.

Dedico la doppietta a mio padre che non c’è più, alla mia famiglia e ai nostri tifosi. In avanti cerchiamo sempre di tentare la giocata, ma mister Cevoli ci dice sempre di dialogare. L’importante è vincere ed essere uniti come stiamo facendo. Primo tempo è stato così così, all’inizio concediamo qualcosa ma alla distanza usciamo sempre. Fallo su Camilleri in occasione del secondo gol? Probabilmente c’era, ma in altre occasioni siamo stati penalizzati noi”.