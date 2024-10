Reggina, Sannino assicura su Castiglia: “Sta bene, voleva tornare a tutti i costi”

Manca solo l’ufficialità, ma si può oramai considerare già da qualche giorno il ritorno di Ivan Castiglia alla Reggina. Arrivato in riva allo Stretto, dopo la firma il centrocampista si unirà ai nuovi compagni agli ordini di mister Maurizi.

Alla corte di Sannino, a Trieste, l’esterno Maesano che compie dunque il percorso inverso. Proprio il tecnico della Triestina, ai microfoni di Citynow, racconta della volontà di Castiglia di rivestire l’amaranto: “Il ragazzo ha voluto fortemente tornare alla Reggina, la considera casa sua. Noi abbiamo assecondato il suo desiderio, Ivan merita maggiore spazio. Per la categoria è un centrocampista di valore assoluto, abbina quantità e qualità”.

Era emerso qualche dubbio riguardo le condizioni fisiche del giocatore classe ’88, spazzate via dal suo ex tecnico: “Adesso sta bene, è pronto per scendere in campo. Da noi aveva trovato poco spazio proprio per via di qualche problema fisico, pienamente superato. Anzi, vedendolo giocare nell’ultima amichevole che abbiamo fatto pochi giorni fa, mi dispiace a vederlo andare via…” assicura Sannino.

Complice il turno di riposo e il punto raccolto nelle ultime due gare, la Triestina ha perso qualche posizione nel girone B di serie C: con 25 punti, la formazione di Sannino attualmente occupa l’ottava posizione.