Reggina: Sarao ha deciso e presto saluterà gli amaranto

“Se continuano a prendere tempo, resteranno a Reggio Calabria, alla Reggina, ma fuori lista“. Queste le ultime dichiarazione del Ds Taibi riguardo le posizioni di Blondett e Sarao, giocatori richiestissimi in questa sessione di calciomercato, ma ancora legati contrattualmente alla Reggina. Vi avevamo parlato degli intrecci di interesse verso alcuni calciatori della Reggina da parte di Catanzaro e Catania e proprio su Sarao, la società etnea appare in vantaggio per volontà dell’attaccante, tanto da far pensare che entro questa settimana la trattativa possa essere conclusa. (Molto interessante è anche la proposta contrattuale del Catanzaro).

L’attaccante, arrivato alla Reggina lo scorso gennaio ed autore dell’ultimo gol amaranto della passata stagione in quel di Picerno, è stato tra i giocatori di ricercati soprattutto in serie C, ma per una serie di motivi ha tardato la sua decisione che ormai è prossima e dovrebbe portarlo alla corte di mister Raffaele. Salvo ribaltoni dell’ultimo momento, diventati frequenti in questo mercato.