Reggina: non è facile il mercato in uscita, vedi Sarao

Lo ripetiamo ormai da diverse settimane. La Reggina, dopo i primi grandi colpi in entrata, dovrà provvedere a sfoltire un organico che oggi conta troppi giocatori Over, secondo regolamento lista in cadetteria. Proviamo a fare un riepilogo rispetto a trattative, dialoghi e confronti, senza però che vi sia ancora una operazione in uscita ufficiale. La prima dovrebbe riguardare Urban Zibert vicinissimo alla Turris e qui siamo davvero ai dettagli. Poi Alberto De Francesco. Per lui le richieste non mancano, ma anche in questo caso la scelta passa dal calciatore che sarebbe comunque orientato ad accettare il trasferimento all’ambizioso Modena.

La situazione di Simone Corazza, invece, apparsa inizialmente come la più fluida, ha subìto una brusca frenata e non è così scontato che l’attaccante si accasi al Modena.

Ieri si è parlato di un triplo interessamento del Catanzaro sui calciatori della Reggina, Blondett, De Francesco e Sarao. Su quest’ultimo c’è stato l’ennesimo intervento del suo procuratore che, oltre dichiarare l’inesistenza di qualsiasi contatto o informazione sul calciatore da parte della società giallorossa, ha anche ribadito ancora una volta che Manuel Sarao si muoverà solo per una società di serie B, altrimenti resterà a Reggio Calabria.