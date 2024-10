Reggina: per Sarao le richieste non mancano, ma il suo agente è stato chiaro

“Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina, così come nessun altro club si è fatto vivo per sondare il terreno. In caso di cessione, prenderemmo in considerazione solo piste inerenti la serie B, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo insieme ai compagni”.

Queste le dichiarazioni dell’agente di Manuel Sarao Giovanni Tateo a Gazzetta del Sud qualche giorno addietro. Sembrerebbe un messaggio diretto alla Reggina che probabilmente non ha intenzione di far rientrare l’attaccante milanese nella cerchia di coloro che faranno parte dell’organico del prossimo campionato.

Leggi anche

Il calciatore intanto è in ritiro con la squadra e ci sta mettendo grandissimo impegno, per provare a convincere il tecnico Toscano che il suo contributo potrebbe risultare prezioso anche in cadetteria. Dalla serie C le richieste, seppur non ufficiali non mancano. Oltre al Monopoli a lui sarebbe interessata anche la Casertana.