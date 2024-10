Reggina-Scafatese: cambia l’orario di inizio del match

Così come accaduto per la sfida di campionato, la prima con la Nuova Igea, anche per l’esordio al Granillo si è chiesto il posticipo dell’orario, accettato anche dalla società campana:

“A ratifica di accordi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Reggina-Scafatese, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie D 2024/25, in programma domenica 15 settembre 2024 alle ore 16“.