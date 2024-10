Reggina, Curva Sud: aggiornamenti sulla riunione di questa mattina

Incontro tra le parti questa mattina alla Prefettura di Reggio Calabria organizzata per la presentazione del nuovo progetto riguardante la recinzione del cantiere attualmente alle spalle della Curva Sud e delle relazioni di calcolo. Seguiranno i lavori da effettuare in tempi molto ristretti, per rendere la struttura sicura e quindi l’accesso possibile al settore. Si è già provveduto nel pomeriggio al sopralluogo con i responsabili che si dovranno occupare di tutti gli interventi da effettuare e nei prossimi giorni, probabilmente tra giovedi e venerdi, a completamento, ci sarà la verifica della Commissione tecnica che dovrà decidere se dare l’ok all’apertura o lasciare anche per questa gara il settore chiuso.

Nel frattempo, per quella che già alla seconda giornata viene ritenuta una gara di cartello contro la Scafatese, la società amaranto rimane bloccata con la prevendita, ricordando che in questi giorni è ancora aperta la campagna abbonamenti. Inutile sottolineare quelli che possono essere i disagi che ne conseguono rispetto a questa problematica, non solo dal punto di vista economico ma anche per quello che riguarda il tifo organizzato. Probabilmente anche questa volta si arriverà all’ultimo momento per avere notizie certe.