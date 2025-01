Reggina: occasioni sprecate, un rigore sbagliato e finisce in parità il match con la Scafatese

Grande prestazione degli amaranto, non è bastata però per avere la meglio sui campani. Che peccato.

Una prestazione di grande personalità per la Reggina che alla fine si trova costretta a recriminare per un pareggio beffardo, maturato sull’unico tiro in porta subìto nel corso della gara e per avere fallito sul risultato di 1-0 un gol clamoroso con Barranco e un calcio di rigore battuto da Barillà direttamente sulla traversa. Amaranto in vantaggio dopo soli due minuti di gara con Girasole, il pareggio di Colley. Davvero una grande occasione gettata al vento.

Primo tempo

Squadra che vince non si cambia e così mister Trocini conferma la formazione delle ultime settimane per uomini e atteggiamento. Lagonigro tra i pali e davanti a lui Giuliodori, Girasole, Adejo e Ndoye. In mezzo al campo Barillà, Laaribi e Porcino, mentre in attacco il tridente formato da Grillo, Ragusa e Barranco.

Dopo due minuti, da una punizione battuta da Laaribi, assist quasi involontario di Barranco per Girasole, lestissimo a mettere la sfera alle spalle del portiere con un tocco di sinistro molto preciso, 0-1. Qualche attimo dopo una buona giocata di Porcino, sponda ancora di Barranco e conclusione di Barillà, grandissima parata di Becchi che respinge.

Al dodicesimo angolo corto, crossa Laaribi, il solito Girasole gira di testa, parata. Il primo pericolo per la porta della Reggina dopo una palla persa in uscita e solo il coraggioso Lagonigro evita il peggio con un intervento tempestivo nell’anticipo su un avversario lanciato a rete. Non succede molto altro fino alla fine del primo tempo che si chiude con gli amaranto meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Al secondo minuto prova Foggia con una conclusione parata da Lagonigro. La Reggina con Ragusa ha una buona occasione ma l’esterno, dopo aver superato due avversari, viene stoppato al momento del tiro. Gli amaranto non riescono a sfruttare una punizione dal limite, sfera sulla barriera. Al tredicesimo Barranco si divora un gol incredibile dopo un lungo lancio di Giuliodori, si presenta solo davanti al portiere e manda fuori. Grandissima occasione sprecata. Rete sbagliata, rete subìta, la realizza di testa il nuovo entrato Colley dopo una battuta d’angolo.

La reazione della Reggina è immediata e sulla conclusione di Porcino il difensore Magri tocca la palla nettamente con le mani, è rigore. Sul dischetto il capitano Barillà che manda la palla sulla traversa. Dall’ennesimo calcio d’angolo ancora Girasole, ma la sua girata è respinta. Intanto in campo Renelus per Grillo. Esce anche Barranco dentro Curiale.

A dieci dalla fine su cross di Aliperta l’attaccante Molinaro non riesce a deviarla in porta da due passi. Entra Urso per Barillà, poi Forciniti per Porcino. Adejo entra male su Molinaro, secondo giallo ed espulsione e allora Trocini manda dentro Ingegneri per Ragusa. Rimane in dieci anche la Scafatese per il doppio giallo a Colley.

All’ultimo respiro su angolo battuto da Urso gira di testa Girasole ma non trova la porta. Finisce 1-1 con la Scafatese, al termine di una gara che la Reggina meritava di vincere. Pesano gli errori clamorosi di Barranco e il calcio di rigore fallito da Barillà.