Reggina, Trocini: ‘Che amarezza. Ma qui ci crediamo tutti. Sul rigore di Barillà…’

Impossibile non essere amareggiati per quanto avvenuto in campo viste le clamorose occasioni fallite per vincere l’incontro con la Scafatese. Barranco poteva chiudere il match, Barillà su calcio di rigore riportare la squadra nuovamente in vantaggio. Mister Trocini a radio Febea:

“C’è amarezza per i due punti persi, abbiamo fatto la partita perfetta nonostante le condizioni climatiche. Ci sono stati tanti duelli, botte, mazzate e noi abbiamo risposto alla grande. Che peccato, una gara in controllo e prima di prendere il pareggio Bruno (Barranco) ha avuto una grande opportunità. Ma anche dopo quel rigore poteva riportarci in vantaggio. Sugli angoli marchiamo a zona, è la prima volta che si subisce, voglio rivederlo. Noi ci siamo, vedo la squadra tutti i giorni e sono straconvinto che lotteremo fino alla fine, ne sono convinto.

Tutti vogliamo raggiungere quell’obiettivo e una prestazione così ti da tante risposte. Qui c’è gente che ha fatto la serie A e vederli giocare con questo spirito, è davvero un peccato per il pareggio. Il rigore? Nino ha dimostrato di essere un rigorista infallibile ed ha sempre spiazzato il portiere. Per la legge dei grandi numeri doveva sbagliare prima o poi, purtroppo è successo oggi. Mi preoccupa l’infortunio di Forciniti, sembra serio. Mollare? Ma come si fa con una squadra così”.