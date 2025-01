Scafatese, Atzori: ‘Il rigore sbagliato, una manna per noi’

Ai microfoni di radio Febea il tecnico della Scafatese mister Atzori: “Il rigore sbagliato è stata una manna per noi. Credo che abbiamo pagato molto l’essere andati sotto dopo due minuti, potevamo andare anche sullo 0-2. Ci sono state tante occasioni per la Reggina ma anche noi ne abbiamo avuta una importante quando eravamo in parità. Alla fine ho messo dentro quattro attaccanti, ci portiamo questo punticino a casa e andiamo avanti.

Vista la nostra struttura fisica, si è subìto troppo sulle palle inattive. Questa è uan categoria difficile, sto cercando di fare crescere i miei ragazzi. La Reggina è una buona squadra, ci sono quattro-cinque squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Davanti hanno allungato, ma ce la possiamo giocare tranquillamente”.