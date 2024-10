Reggina, scelta la sede del ritiro?

“Questa mattina, dopo un incontro con la Reggina, ho dato disponibilità a proseguire l’attività ancora per una settimana, in particolare sulla biglietteria, quindi campagna abbonamenti. Si attende l’ok da parte del Giudice. Accordi per tutto il resto verranno discussi nei prossimi giorni”. Queste le dichiarazioni rilasciate a City Now dal nuovo affittuario del centro sportivo S. Agata Antonio Girella, dopo il confronto di questa mattina con i dirigenti della Reggina.

Discorsi a parte verranno fatti per l’utilizzo del campo numero uno e degli spogliatoi, tenuto conto che la questione va discussa in maniera approfondita. Il punto cruciale riguarderà la manutenzione del manto erboso che ha dei costi importanti ed è già stato motivo di discussione con l’amministrazione comunale per il Granillo.

La ragione per la quale la società ha sempre mostrato tranquillità sulla questione ritiro, è semplicemente dettata dall’idea poi diventata un dato di fatto, dopo aver verificato che al S. Agata sarebbe stato impossibile, di effettuare la preparazione lontano dalla città, quindi niente centro sportivo ma neppure in provincia.

Nessuna comunicazione ufficiale, si parla di Campania.