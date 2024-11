Reggina: le possibili scelte di Inzaghi. Si torna all’antico, emergenza in difesa

Con gli uomini contati in difesa ed un importante recupero in mezzo al campo, la Reggina si prepara alla trasferta contro il Cittadella consapevole di non poter più sbagliare. Pesano le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, arrivate quasi tutte in fotocopia e che hanno consentito a chi insegue di poter accorciare. Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Camporese pronto a rientrare in gruppo la prossima settimana, mentre si fermato per un problema muscolare Gagliolo. Facilmente immaginabile che saranno Cionek e Terranova i due centrali, mentre Di Chiara dovrebbe riprendere il suo posto sulla corsia esterna. Intoccabile Pierozzi.

Recupero prezioso in mezzo al campo, torna Majer dopo la beffarda squalifica che lo ha costretto a saltare la sfida con il Pisa. Ed è proprio sulla mediana che il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta anche se tutto lascia pensare che si è pronti a tornare all’antico e cioè con lo sloveno nuovamente in cabina di regia ed al suo fianco Fabbian ed Hernani. In avanti Menez falso nove con Rivas e Canotto ad agire ai suoi lati. In un momento così delicato solo la vittoria può spazzare via malumori e qualche polemica, da sempre i risultati determinano umori e stati d’animo. La squadra per trovare una maggiore concentrazione e quella necessaria serenità, partirà qualche giorno prima ed effettuerà le ultime sedute di allenamento nel milanese.