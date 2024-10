Reggina, Sciamanna ha mercato, almeno in quattro lo vogliono

“Ci ha chiesto di essere ceduto. Se è questo quello che vuole e ci sono le condizioni per farlo lo accontenteremo”. Così a City Now Sport ha parlato Massimo Taibi riferendosi ad un colloquio avuto con l’attaccante Jacopo Sciamanna.

E’ cambiato qualcosa nelle ultime settimane, probabilmente nel momento in cui la Reggina ha deciso di allungare la sua batteria di attaccanti, riportando in riva allo stretto Alessio Viola. Per Sciamanna, che sin dall’inizio di questa sua seconda stagione aveva parlato di voglia di riscatto dopo quella scorsa molto sfortunata, con poche presenze causa infortunio e quattro gol realizzati, adesso il desiderio di cambiare aria.

E le pretendenti per l’attaccante amaranto non mancano, visto che secondo quanto riferisce tuttoC.com sarebbero almeno quattro le società a lui interessate. Nell’ordine Cavese, Catanzaro, Imolese e Virtus Francavilla. Una sua partenza lascerebbe a Taibi il via libera per l’acquisizione di un altro attaccante.