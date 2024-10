Baclet, due segnali inequivocabili. Reggina pronta ad accoglierlo

Al minuto 63 standing ovation e tutto il Marulla in piedi per salutare Alain Baclet per l’ultima volta davanti ai suoi tifosi. Un segnale chiarissimo di addio, insieme ad una coreografia che i tifosi del Cosenza hanno voluto riservare ad uno dei propri beniamini.

Tra le parti il legame è fortissimo, l’attaccante a più riprese ha manifestato il suo attaccamento alla città ed alla tifoseria, messaggio probabilmente non recepito a pieno dalla società che non ha inteso rinnovargli un contratto in scadenza, nonostante il calciatore rientri tra i protagonisti della straordinaria cavalcata che ha portato il Cosenza in serie B.

Quindi ci siamo. Il lungo inseguimento di Taibi sta per concludersi in maniera positiva. L’attaccante da doppia cifra che il DS voleva a tutti i costi indossasse la maglia della Reggina è pronto per essere ufficializzato, insieme ad una proposta contrattuale molto importante. A Bisceglie per la prima volta abbiamo visto all’opera i quattro nuovi, con Bellomo che ha addirittura realizzato il gol vittoria. Nell’infrasettimanale di mercoledi contro la Viterbese, non è escluso che almeno tra i convocati ci possa essere anche Baclet.