Reggina in Serie B, i calciatori cantano l’inno: ‘Facci innamorare ancora’ – VIDEO

“Vai Reggina facci innamorare ancora”.

E iniziano i brividi. Brividi di emozioni se quelli che cantano sono gli stessi giocatori amaranto che dopo una stagione non semplice hanno appena conquistato la promozione Serie B. È accaduto oggi, 8 giugno 2020, verso l’ora di pranzo.

Gli amaranto si erano ritrovati in un locale della bellissima Scilla per trascorrere insieme i minuti che li separavano dal verdetto finale. Si è, infatti, discusso a lungo, in queste settimane, sul futuro della squadre di calcio di tutta Italia. E, dopo una lunga attesa, il Consiglio Federale ha finalmente dato il suo ‘ok’.

Un disco verde che ha il ‘sapore’ di una gioia incontenibile, che giunge da noi grazie alle storie che i giocatori hanno postato sui loro profili Instagram. Qui, Denis ci mostra cosa è accaduto all’arrivo della notizia.

Per vedere il video, CLICCA QUI.