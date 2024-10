Reggina: settembre, da questo momento diventa durissimo. Il calendario!

Ci si gode l’attuale Reggina. I tifosi per strada, ma anche tutti coloro che interagiscono con le varie trasmissioni sportive, esaltano il gruppo per espressione di gioco, qualità dei giocatori e spettacolo offerto in campo. Tantissimi gli elogi anche per mister Toscano, mentre il Ds Taibi, che conferma quanto di buono si è fatto fino al momento, invita tutti a mantenere questo clima di entusiasmo, senza trasformarlo in esaltazione, visto il lungo cammino che ancora si dovrà fare.

A tale proposito, dopo le affermazioni contro Cavese e Bisceglie, nello stesso mese, quello di settembre, una serie di scontri diretti potranno dire qualcosa in più sulla forza di questa Reggina e quindi la capacità di manifestarla anche contro le compagini ritenute dirette concorrenti.

Il primo appuntamento è quello di lunedi sera al S. Nicola contro il Bari e dopo l’intermezzo del match da giocarsi al Granillo con la Vibonese, seguiranno il turno infrasettimanale a Terni e la chiusura del mese in casa contro il Catania.

