Reggina, Taibi: ‘Bene, ma non si è fatto ancora nulla’

E’ il momento della Reggina, di Mimmo Toscano, dei suoi giocatori, ma anche del DS Massimo Taibi che raccoglie consensi e complimenti. Intervistato da Gazzetta del Sud, quest’ultimo, analizza la situazione ma invita anche alla prudenza: “Siamo sulla buona strada, ma non si è fatto ancora nulla, non ci si può adagiare sulle ultime vittorie.

Sette punti in tre gare rappresentano un buon bottino, ma credo sia prematuro abbandonarsi a conclusioni ottimistiche, ovviamente stare in alto fa molto piacere. Dobbiamo tenere conto della forza di squadre come Bari, Catanzaro, Catania, Ternana e forse Viterbese, quest’ultima ha messo sul piatto un budget superiore al nostro, comunque non esiste una super favorita.

Toscano l’ho scelto con convinzione, riesce a motivare ogni singolo calciatore e tutti danno il massimo per il tecnico. Si è lottato sempre su ogni palla e per gli avversari c’è stato poco da fare. Mi è piaciuta la prova di Marchi, ma anche Corazza merita un pensiero speciale.

Rivas arriverà a Reggio venerdi, conoscerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione del tecnico, è probabile venga convocato per il derby contro la Vibonese.

